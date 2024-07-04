Министр обороны Литвы: укрепление границы за десятилетие обойдется в 600 млн евро

„Это 30-40 млн евро в год, а в некоторых случаях и больше“, - сказал Л. Кащюнас на пресс-конференции в среду.

По его словам, эти средства будут направлены на реализацию мер по укреплению границы. Л. Кащюнас добавил, что Литва подписала контракты о мерах контрмобильности, которые прибудут на базы уже в конце июля.

„Приобретение противотанковых мин и мин дистанционного применения, подготовка сети противотанковых рвов. При необходимости подготовка мостов. Облесение в районах, где необходимы естественные физические барьеры. С конца лета в некоторых приграничных районах будет проводиться постоянная фортификация“, - подчеркнул министр.