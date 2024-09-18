2024.09.18 13:33

Министр обороны Литвы: Украине в этом году будет передана военная помощь еще на 40-50 млн евро

 
Гайле Ярушевичюте-Моцкувене
ELTA
ru.DELFI.lt
Laurynas Kasčiūnas
Laurynas Kasčiūnas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Как сообщил министр национальной обороны Лауринас Кащюнас, в этом году Украине будет передана военная помощь на сумму 40–50 млн евро.

„Речь идет о дополнительных 40–50 миллионах“, – заявил Л. Кащюнас после заседания Комитета Сейма по национальной безопасности и обороны, где обсуждался вопрос поддержки Украины.

По его словам, Литва выделяет 10 млн евро на производство ракет „Паляница“ в Украине. Кроме того, ведется поиск возможностей для закупки и передачи Украине систем ПВО малой дальности.

„Мы ищем на рынке различные системы ПВО малой дальности, которые можно будет закупить на рынке и передать. Это такая как бы минимальная, крохотная чешская инициатива – если находишь, покупаешь“, – сказал Л. Кащюнас.

„Также есть и другие продолжительные проекты с Коалицией по разминированию. Там есть оборудование, которое уже сейчас будет закуплено и передано Украине, радары – в рамках той коалиции ПВО“, – отметил он.

Министр обращает внимание на то, что размер годовой военной помощи Украине – 0,25 проц. ВВП.

„В численном выражении это 190 млн к текущему ВВП. В этом году мы уже оказали помощь в размере 153 млн“, – подчеркнул он.

По данным Министерства национальной обороны (Минобороны), с начала войны в Украине Литва оказала этой стране военную помощь на сумму более 679 млн евро. Общая поддержка Литвы Украине носит долгосрочный характер и превысила один миллиард евро.

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