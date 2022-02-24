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Украина сейчас нуждается в любой помощи НАТО, говорит министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, который обсудил с украинским министром обороны Алексеем Резниковым начатую войну.
Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
© DELFI / Andrius Ufartas

"Какую помощь государство выберет, такая помощь обязательно пригодится Украине. Многие издевались, что Германия предоставила помощь - 5000 шлемов. Так я хочу сказать, что для украинцев это жизненно необходимая помощь: и шлемами, и жилетами, и нелетальными средствами, потому что нужно обеспечить и резервистов такими средствами, которые сохраняют жизни. Министр это очень четко подчеркнул", - сказал Анушаускас LRT в четверг.

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По словам министра, консультации НАТО по четвертой статье, о которых просила Литвы, уже начаты.

"Они уже ведутся, процесс начался. Поскольку сегодня такой день, когда ситуация довольно динамично меняется, много встреч, много бесед до самой поздней ночи, придется говорить с союзниками и о координировании действий, мы будем говорить и о помощи Украине, которую мы можем предоставить", - сказал он.

По словам министра, нападение России на Украину не только физическое, но и кибернетические, наблюдаются информационные атаки, так что Запад тоже может сыграть здесь важную роль.

Российский президент Владимир Путин, который в течение некоторого времени сконцентрировал 150–200 тыс. военнослужащих возле украинских границ, рано утром в четверг объявил о начале военной операции в соседней стране.

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