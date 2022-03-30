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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сказал, что в ходе переговоров с Россией Украина достаточно ясно изложила свою позицию.

"Чего доброго Украина яснее других изложила свою позицию. Быть может, не в первый раз достаточно ясно – где ее границы, чего добивается, что может сделать, в чем может уступить. Это ясно изложенная позиция, все страны это видели. Включая Россию", – сказал в среду Анушаускас.

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