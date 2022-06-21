"Все намеки на то, что Россия может потребовать какие-то "иные меры", что она может заблокировать литовский порт бесконтактным способом, высосаны из пальца. У России не было и нет никаких средств, кроме собственного транзита, для перенаправления в свои порты", - сказал он.
По словам министра, Россия "может и дальше запугивать европейские страны военными средствами, но не будем терять способность отделять дезинформацию и пропаганду от реальных возможностей".
Министр констатирует, что подсанкционные товары нельзя перевозить и через Латвию, Эстонию, Финляндию, Польшу и другие страны Европейского Союза (ЕС), а транзит пассажиров и несанкционных товаров продолжается.
В понедельник Россия потребовала от Литвы снять запрет на транзит части товаров по железной дороге в Калининград.
Литва подтвердила, что не вводила односторонние ограничения, поскольку такой запрет предусмотрен санкциями ЕС.
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