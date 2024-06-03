Министр обороны Литвы: страны Индо-Тихоокеанского региона становятся сильными партнерами Литвы в сфере обороны и безопасности

Отмечается, что стратегическим партнером Литвы в Индо-Тихоокеанском регионе является Япония. На двусторонней встрече с министром обороны Японии Минору Кихарой ​​Л. Кащюнас обсудил поддержку Украины, поблагодарил Японию за участие в Коалиции по разминированию Украины, объединяющей на данный момент 22 страны, которую возглавляет Литва вместе с Исландией.

"Мы понимаем, что безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе может напрямую влиять на безопасность на евроатлантическом пространстве. Мы готовы и должны вести переговоры со странами-единомышленниками в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы противостоять давлению агрессоров, усиливать возможности друг друга и защищать принципы международного права", - цитируется Л. Кащюнас в сообщении Министерства обороны.

Сообщается, что вопрос поддержки Украины Л. Кащюнас обсудил с министрами обороны Новой Зеландии, Австралии, Республики Корея, Филиппин и Сингапура и их представителями и предложил другим странам региона найти подходящую форму, чтобы внести вклад в достижение целей Коалиции по разминированию Украины.

Кроме того, в ходе мероприятия впервые встретились министры обороны Литвы и Филиппин. Сотрудничество со странами этого региона осуществляется в основном в сферах кибербезопасности, всеобщей обороны, устойчивости общества, противодействия дезинформации и гибридным угрозам.