Министр обороны Литвы: страны Индо-Тихоокеанского региона становятся сильными партнерами Литвы в сфере обороны и безопасности

"Мы понимаем, что безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе может напрямую влиять на безопасность на евроатлантическом пространстве. Мы готовы и должны вести переговоры со странами-единомышленниками в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы противостоять давлению агрессоров, усиливать возможности друг друга и защищать принципы международного права", - цитируется Л. Кащюнас в сообщении Министерства обороны.
Отмечается, что стратегическим партнером Литвы в Индо-Тихоокеанском регионе является Япония. На двусторонней встрече с министром обороны Японии Минору Кихарой Л. Кащюнас обсудил поддержку Украины, поблагодарил Японию за участие в Коалиции по разминированию Украины, объединяющей на данный момент 22 страны, которую возглавляет Литва вместе с Исландией.
Сообщается, что вопрос поддержки Украины Л. Кащюнас обсудил с министрами обороны Новой Зеландии, Австралии, Республики Корея, Филиппин и Сингапура и их представителями и предложил другим странам региона найти подходящую форму, чтобы внести вклад в достижение целей Коалиции по разминированию Украины.
Кроме того, в ходе мероприятия впервые встретились министры обороны Литвы и Филиппин. Сотрудничество со странами этого региона осуществляется в основном в сферах кибербезопасности, всеобщей обороны, устойчивости общества, противодействия дезинформации и гибридным угрозам.
На встречах Л. Кащюнас также обсудил вопросы кибербезопасности и обороны, пригласил коллег присоединиться к действующему в Литве Региональному центру киберзащиты, который мог бы стать основным форматом сотрудничества в этой сфере.
Л. Кащюнас также пригласил экспертов по кибербезопасности из этих стран принять участие в международных учениях по кибербезопасности "Янтарная мгла 2024", которые пройдут в Литве этой осенью.
"Сегодня весь мир сталкивается с угрозами критической инфраструктуре. Ее защита является важным аспектом обеспечения национальной безопасности, которому Литва уделяет большое внимание. Учения – прекрасная возможность для практического сотрудничества, позволяющая обмениваться опытом и знаниями разных регионов", - сказал министр.
По словам Л. Кащюнаса, Литва также заинтересована в укреплении военного сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе.
"Посещение военных учений друг друга – самый простой способ установить первые контакты между армиями", - сказал на встречах Л. Кащюнас.
Как сообщает Минобороны, на Индо-Тихоокеанском форуме в этом году внимание уделялось не только безопасности региона, но и вооруженным конфликтам в других регионах, войне России в Украине и разработке мер по снижению напряженности.