Министр обороны Литвы стоит на своем: закон на моей стороне

"Могу вам сказать прямо – закон на моей стороне", – сказал А. Анушаускас телеканалу "Lrytas".

Однако от более подробных комментариев министр воздержался, заявив, что участвует в конференции, посвященной памяти Марцеле Кубилюте. Он также заверил, что на вопросы о политике сможет ответить в другое время.

А. Анушаускас отказался комментировать и высказанную президентом Гитанасом Науседой критику о том, что опубликованная информация является информацией ограниченного распространения.

"Я не комментирую высказывания президента", – лаконично ответил министр.

Президент Гитанас Науседа не отвечает на вопрос, доверяет ли он по-прежнему министру национальной обороны Арвидасу Анушаускасу, которого подверг критике из-за публикации информации о закупке немецких танков.

ELTA напоминает, что в минувший понедельник после заседания Государственного совета обороны (ГСО) министр обороны упомянул, что в ближайшее время с немецкими производителями будет подписан протокол о намерениях относительно закупки танков.