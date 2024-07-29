Министр обороны Литвы сообщил о планах по производству мин в Литве: мы готовы к перспективному плану

„Мы выдвинули идею, возможно ли изготовить литовскую мину. Может быть, максимально простую, но эффективную. Мы направили такое приглашение для обсуждения с представителями отрасли. Некоторые компании уже сигнализируют, что могут начать это делать“, - сказал Л. Кащюнас на пресс-конференции, организованной правительством.