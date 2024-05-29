Министр обороны Литвы: ситуация с кибербезопасностью стабильная, но она не дает гарантий на будущее

„Если говорить коротко и ясно – по сути в 2023 году наша ситуация с кибербезопасностью оценивается как стабильная, но не дает гарантий на будущее. Кибербезопасность должна оставаться приоритетной частью происходящих в Литве процессов цифровизации“, - сказал Л. Кащюнас на пресс-конференции, состоявшейся в среду утром.
По его словам, наибольшее влияние на ситуацию с кибербезопасностью в стране в прошлом году оказали геополитические вызовы и развитие новейших технологий – искусственного интеллекта.
Л. Кащюнас также назвал направления, по которым Министерство обороны продолжит работу в целях укрепления кибербезопасности учреждений страны. Министр отметил, что в целях реагирования на меняющуюся ситуацию в военных структурах создан Совет по кибернетической обороне, который начнет действовать с начала 2025 года.
„Без сомнения, появляется еще одна сфера, где у нас будут возможности, мы организуем оборону нашего государства со стороны армии“, - сказал глава Минобороны.
„Второе направление связано с повышением устойчивости критически важных госуслуг при определенном правовом регулировании. На прошлой неделе правительство одобрило новую редакцию Закона о кибербезопасности, которая переносит некоторые положения Директивы Европейского союза о сетях и информационных системах“, - продолжил он, отметив, что эти законодательные изменения укрепят функции Национального центра кибернетической безопасности (НЦКБ) и других ответственных учреждений, предусмотрят больше ответственности для руководителей таких учреждений.
Также, подчеркнул Л. Кащюнас, продолжает реализовываться Национальная программа развития кибербезопасности, которая усиливает способность государственного сектора должным образом реагировать на киберинциденты.
„Мы будем двигаться в этих трех направлениях сейчас, чтобы в следующем году мы были еще более устойчивыми и это отражалось в отчете“, - обобщил министр.
В среду Минобороны и НЦКБ представили правительству доклад о состоянии национальной кибербезопасности за 2023 год.