Министр обороны Литвы: ситуация с кибербезопасностью стабильная, но она не дает гарантий на будущее

„Если говорить коротко и ясно – по сути в 2023 году наша ситуация с кибербезопасностью оценивается как стабильная, но не дает гарантий на будущее. Кибербезопасность должна оставаться приоритетной частью происходящих в Литве процессов цифровизации“, - сказал Л. Кащюнас на пресс-конференции, состоявшейся в среду утром.

По его словам, наибольшее влияние на ситуацию с кибербезопасностью в стране в прошлом году оказали геополитические вызовы и развитие новейших технологий – искусственного интеллекта.