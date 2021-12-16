"В контексте нынешних действий России по дестабилизации положения в Европе мы не можем позволить ей чертить красные линии. Россия уже неоднократно сама переступала красные линии Запада. Сейчас мы должны говорить об едином и веском ответе на стягивание российских военных мощностей к границам Украины. Остановить Россию только дипломатическими мерами не получится", – цитируются слова министра.

США и другие союзники Киева в последние недели высказывают озабоченность в связи с тем, что Россия стягивает военные мощности к границам Украины и может вынашивать планы нападения на эту страну. США предупреждают о возможном введении санкций в отношении России, если она начнет военные действия. Между тем Россия требует от Запада гарантий, что Украина не станет членом НАТО.

Анушаускас подчеркнул, что важно поддерживать Украину всеми возможными способами, включая "поставки летального оружия".

"Литва увеличить свою помощь Украине, мы готовы действовать вместе с США", – сказал он.

На встрече с Файнером Анушаускас также благодарил США за помощь в отражении давления со стороны Китая.

В США Анушаускас встретился также с членами Конгресса Адамом Смитом, Дайэнн Файнстайн и Джимом Инхофом.

С ними он обсудил присутствие американских сил в Литве и акцентировал, что это существенный фактор, помогающий сдерживать Россию. Анушаускас еще раз повторил, что Литва заинтересована в постоянном присутствии американских военных на своей территории.