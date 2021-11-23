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Упразднение российской организации исторических исследований "Мемориал" показывает, что страна находится на том же пути, где находился диктатор Советского Союза Иосиф Сталин, - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Josifas Stalinas, Vladimiras Putinas
Josifas Stalinas, Vladimiras Putinas
© Itar-Tass / Scanpix

"Это организация, которая проделала впечатляющую работу в политике памяти в России, в объяснении преступлений сталинизма и коммунизма в целом. Ее наработки огромны. Архивы, которые очень важны для самих россиян, огромны", – сказал министр журналистам на Кафедральной площади в Вильнюсе.

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"Упразднение такой организации показывает, что Россия уже стоит на том пути, на котором был Сталин. И не иначе", – добавил он.

Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
© DELFI / Andrius Ufartas

А. Анушаускас также вспомнил, что общался с этой организацией как историк 27 лет назад, когда было подписано соглашение о сотрудничестве.

На этой неделе Верховный суд России должен рассмотреть ходатайство прокуратуры о ликвидации "Мемориала", у которого есть около 50 отделений по всей стране и за рубежом.

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