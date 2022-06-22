Министр обороны Литвы: Россия может прибегнуть к провокациям, поскольку ее армией командуют "недоумки"

"Когда у тебя есть вооруженные силы и ими командуют недоумки, прошу прощения за выражение, конечно можно ожидать всего, но мы реалисты, у нас есть союзники, мы видим общую картину на Балтийском море, мы знаем, к каким мерам мы можем прибегнуть, так что в данном случае я спокоен по поводу наших возможностей", - сказал Анушаускас журналистам в Сейме в среду, отвечая на вопрос о том, являются ли незначительными российские угрозы о "серьезных последствиях" для Литвы.

"Конечно, если бы другая сторона была полна решимости к провокации, что возможно, но мы это уже не можем предсказать", — добавил он.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил во вторник, что ответ России будет иметь серьезные последствия.

"Меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы", - заявил он.

Анушаускас назвал это дезинформацией и угрозами.

"Что касается про "почувствовать" - мы этого не почувствуем. Самое большое изменение, которое мы уже ощутили, — это последствия войны России в Украине — беженцы, экономические моменты. Мы это почувствовали, и это следствие их агрессивной политики", — заявил министр.

По его словам, кибератаки — единственный инструмент, который есть у Москвы, а дискуссии в России о блокаде Клайпедского порта он назвал спекуляцией, у которой "нет никаких шансов и возможностей".

Москва обвиняет Литву в ограничениях на поставки стали и черных металлов в Россию, которые вступили в силу на прошлой неделе, но официальные лица говорят, что это обусловлено введением санкций ЕС в связи с вторжением России в Украину.