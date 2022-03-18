Министр обороны Литвы: Россия де-факто проводит операцию по вооружению Украины

"У противника большие проблемы с логистикой, он по-прежнему несет потери. Из-за того, что в первые три недели противник использовал почти весь запас морских крылатых ракет "Калибр" и боевой комплект оперативно-тактических систем "Искандер", поэтому сейчас использует для атак против инфраструктурных объектов и жилых районов ракеты и бомбы более старого образца", – писал он.
По словам министра, эксперты Oryx, исследовавшие фотографии российских танков, установили, что "из российских танков на 233 фотографиях, 87 были уничтожены, 3 повреждены, 39 "брошены", а потом уничтожены или захвачены украинцами, а 104 стали трофеями украинской армии".
"Всего до 17 марта на фотографиях зафиксировано 1385 единиц российской бронетехники, которая была утрачена. 600 единиц были уничтожены, 20 – повреждены, 211 – "брошены", 544 – захвачены украинцами. Значит, Россия де-факто проводит операцию по милитаризации или вооружения Украины", – сказал Анушаускас.
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