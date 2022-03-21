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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в фейсбуке написал, что Россия занимается не только мелким мародерством, но и действует по-крупному – из Бердянского морского торгового порта были выведены 5 судов с несколькими десятками тысяч тонн зерна.
Министр обороны Литвы: российские военные не только занимаются мародерством, но и выводят суда из портов
© DELFI / Andrius Ufartas

"Я думаю, даже в условиях войны было бы справедливо в международных судах удовлетворять иски Украины (если такие будут поданы) в связи с возмещением нанесенного ущерба за счет замороженных российских резервов", – писал министр.

Он заметил, что российская оккупационная армия всеми силами старается уничтожить промышленный потенциал Украины.

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"Это не только металлургические предприятия в Мариуполе, но и компании химической промышленности įmones. В последний раз в Сумах это привело к утечке аммиака, а, как известно, этот газ может привести к гибели людей", – писал министр.

По его словам, в Украине во время войны закрыты 11 политических партий, главы которых поддерживали связи с Россией или главу РФ Владимира Путина.

"Члены этих партий сразу же стали сотрудничать с Россией на оккупированных территориях. Как говорится, от себя не убежали", – писал министр.

Он выступил и с прогнозами на ближайшее будущее.

"Кка сказал один российский экономист – профессор, экономика вскоре будет полной... *... (нецензурные слова не буду писать). Оказывается 90% семенного картофеля в России импортируется. Это гораздо хуже, чем с российским автомобилестроением, там из-за границы поступало 40% комплектующих. Об авиации без запчастей вообще не стоит говорить – придется чаще использовать "кукурузники", которые несложно произвести в России или каннибализировать имеющиеся самолеты", – писал министр.

Но, по мнению Анушаускаса, это не остановит Путина.

"В Кремле уже создают тихий план мобилизации – такой "прототип военного комсомола" под лозунгом back to USSR (назад в СССР). Ведь надо же как-то удержаться в Кремле. До сих пор международное сообщество равнодушно относилось к словам Путина, отвергающего государственность Украины (и весь украинский народ) – сейчас ему пора задуматься. Может стоит ввести международную ответственность за такое отрицание? Как за отрицание Холокоста или советского террора или унижения жертв", – писал министр.

Он напомнил события минувших выходных – Украина отклонила очередной ультиматум – в обмен на жизнь жителей Мариуполя должны были сдаться защитники города.

"Так оккупанты в очередной раз подтвердили, что они целенаправленно уничтожают мирных жителей и что они слишком тупые для того, чтобы понять Украину", – писал Анушаускас.

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