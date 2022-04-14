Министр обороны Литвы: рассуждения России о ядерном оружии "кажутся довольно странными", оно давно в Калининграде

"Там у них имеется ядерное оружие, носители, склады. Это хорошо известно международному сообществу, странам региона (...). Это мера запугивания", - сказал министр BNS в четверг.

"Нынешние угрозы России выглядят довольно странно, когда мы знаем, что даже без учета текущей ситуации с безопасностью они держат это оружие в 100 километрах от литовской границы", - добавил он.

"Ядерное оружие всегда находилось в Калининградской области", - сказал Анушаускас.

Угрозы России

Новые угрозы со стороны России вызваны обсуждением в Швеции и Финляндии возможности вступления в НАТО в условиях продолжающегося военного вторжения Москвы в Украину.

Новостное агентство Reuters процитировало в четверг слова бывшего премьер-министра России, замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что Москва откажется от своего обязательства не размещать ядерное оружие в регионе Балтийского моря после того, как Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО.

"В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет - баланс должен быть восстановлен", - написал Медведев в своем Telegram-канале. До сих пор Россия, обратил он внимание, на такие меры не шла и идти не собиралась.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните подчеркнула, что Калининградская область и так "является очень милитаризованной зоной уже очень много лет".

"Что Россия угрожает - ничего нового", - сказала премьер журналистам в Сейме в четверг.

У России "нет эффективных инструментов"

Несмотря на запугивания со стороны России, Шимоните заявила, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО значительно укрепит безопасность региона Балтийского моря.

Она назвала эту возможность game changer ("изменение игры") - это английский термин, обозначающий значительное изменение ситуации.

"Мне кажется, нам нужно открыть карту, посмотреть на Балтийское море и понять, насколько важно, что практически все страны вокруг Балтийского моря становятся членами одного оборонного альянса", - сказала она.

Между тем министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис сказал, что российские угрозы пока еще носят абстрактный характер.

"Пока неясно, какими будут новые силы: будут ли расширены существующие или произойдут изменения", - сказал он.

Однако глава литовского дипломатического ведомства подчеркнул, что у России нет "эффективных инструментов" для ответа на возможное присоединение Швеции и Финляндии к Альянсу.

"Относительно того, как вступление Финляндии и Швеции в НАТО изменит ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе, - у России нет для этого эффективных инструментов", - сказал министр.

По словам Ландсбергиса, у России всегда будут объяснения своим действиям, какими бы они ни были. Он подчеркнул, что к таким заявлениям "нужно относиться серьезно".

Как сказал глава МИД, такая российская риторика лишь еще раз доказывает необходимость пересмотра и обновления "Стратегии обороны Балтийского региона" НАТО (...) с учетом фактора "Сувалкского коридора"".

Война России в Украине радикально изменила мнение финского и шведского общества и политиков о непринадлежности к какой-либо оборонной организации. Эти страны рассматривают возможность подачи заявки на членство в Североатлантическом союзе в ближайшем будущем.