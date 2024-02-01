Министр обороны Литвы призывает ЕС ускорить принятие решения об учреждении фонда помощи Украине

"Сейчас мы находимся на критическом этапе войны. Государства должны использовать все имеющиеся возможности для закупки оружия для Украины", – заявил А. Анушаускас во время неформальной встречи министров обороны ЕС в Брюсселе.

Как сообщило в среду Министерство национальной обороны (Минобороны), в ходе встречи была подчеркнута необходимость ускорения поставок боеприпасов в Украину, а также обсуждались краткосрочная и долгосрочная военная поддержка Украины Евросоюзом, укрепление европейской оборонной промышленности, а также военные миссии и операции ЕС.

А. Анушаускас также встретился с министрами обороны Дании, Италии, Нидерландов и Испании.