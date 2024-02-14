Министр обороны Литвы примет участие во встрече министров обороны стран НАТО и Мюнхенской конференции по безопасности

Как сообщает министерство, министры обороны стран НАТО обсудят подготовку к саммиту в Вашингтоне, уделив особое внимание вопросам осуществимости оборонных планов Альянса, финансирования обороны и наращивания промышленного потенциала. Также состоится заседание Совета НАТО-Украина.

В Брюсселе А. Анушаускас также проведет отдельные двусторонние встречи и примет участие в дистанционной встрече контактной группы сторонников Украины формата Рамштайн.

После визита в Брюссель министр отправится в Германию, где в пятницу и субботу примет участие в 60-й Мюнхенской конференции по безопасности.