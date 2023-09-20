Министр обороны Литвы представил новейший пакет поддержки Украины

Сообщается, что министры обсудили поддержку, оказанную Литвой Украине до сих пор, достигающую почти полмиллиарда евро. Также обсуждались дальнейшие важнейшие потребности Украины в противодействии российской агрессии.
На встрече в формате Рамштайн А. Анушаускас отметил важность создания Коалиции по разминированию Украины и отдельно поговорил об этом с министром обороны Хорватии Марио Баножичем. Обсуждались возможности сотрудничества между Литвой и Хорватией.
"Мы работаем над созданием коалиции по разминированию. Я призываю неопределившиеся страны присоединиться к коалиции, предоставляя обучение, оборудование или финансовые взносы", - сказал министр, подчеркнув, что Литва и впредь будет последовательной и будет поддерживать Украину до победы.
А. Анушаускас также представил союзникам новейший пакет военной поддержки Литвы. Министр сообщил, что в его состав войдут детонационные системы, радары морского наблюдения и боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf. Кроме того, с этого месяца в Литве будут ремонтироваться предназначенные для Украины танки Leopard.
В ходе встречи в формате Рамштайн Литва подписала Декларацию о намерениях в поддержку формирования коалиции по ИТ-поддержке для Украины.