Министр обороны Литвы представил меры по расширению сил беспилотников: будет создан "реестр дронов"

В целях продвижения индустрии дронов министр предусмотрел, что компании, занимающиеся производством FPV-дронов, представят свою продукцию до 10 июня. По словам министра, компании обещают произвести необходимое количество дронов для Украины до конца июня.

Министр сообщил, что уже сейчас 4200 граждан имеют право управлять дронами. По его словам, Министерство обороны, Департамент мобилизации и гражданского сопротивления и Агентство транспортных компетенций в ближайшее время подпишут трехстороннее соглашение о переводе этих людей в базу данных.

"С 1 августа начнется регистрация желающих получить навыки оператора дронов, а с 1 сентября начнутся курсы операторов дронов. Цель – не менее тысячи граждан, приобретших навыки операторов дронов", – сказал Л. Кащюнас на пресс-конференции в понедельник.

Л. Кащюнас подчеркнул, что в начале сентября откроется центр компетенции по дронам при Литовской военной академии.

Он подчеркнул, что всего на производство дронов будет выделено 10 млн. евро.

Обучение продлится 2-3 дня, будут предоставлены только базовые навыки

Руководитель Литовской военной академии им. Й. Жемайтиса Алмантас Лейка признает, что в центре компетенции по дронам людям будут предоставлять только базовые навыки. По его словам, обучение продлится примерно 2-3 дня.

"Это будут чисто базовые навыки (...). Это баланс между временем, которое любой член общества может посвятить этому делу, и тем, что мы должны, могли бы им дать", - сказал А. Лейка на пресс-конференции.

Однако, по его словам, ожидается, что прошедшие обучение продолжат совершенствовать свои навыки.