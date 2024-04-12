Министр обороны Литвы представил концепцию военных комендатур: жители смогут присоединиться с 1 мая

"С 1 мая (…) по 31 августа будет объявлен период регистрации в службах военного комплектования, которых по всей Литве насчитывается 27, с целью создания резерва (жителей), желающих оружием или другим способом внести свой вклад в территориальную самооборону по месту жительства", - сказал Л. Кащюнас на пресс-конференции в пятницу.

По словам министра, военная подготовка жителей, присоединившихся к военным комендатурам, должна начаться 1 октября.

"На одного военнослужащего (выделяется) 12 тыс. евро. Если мы наберем тыл в 10-15 тыс. граждан, мы можем умножить и увидим, что на это потребуется более 200 млн. евро", - также отметил он.

Министр подчеркнул, что комендатуры будут иметь важное значение в борьбе с диверсионными группами, в охране объектов, проведении эвакуации и т. д.