Как сообщает Министерство обороны, на встрече во вторник Й. Столтенберг и А. Анушаукас обменялись информацией и мнениями о действиях Беларуси в контексте кризиса с нелегальной миграцией, а также о политических решениях Литвы и о необходимости для стран ЕС увеличивать расходы на оборону, чтобы иметь надлежащие мощности в этой сфере.
"Во время встречи с А. Анушаускасом генсек НАТО подчеркнул значение солидарности стран НАТО и заверил, что Альянс и впредь будет проявлять бдительность и реагировать на меняющиеся обстоятельства на границе Беларуси и стран НАТО", – сообщает Минобороны.
На встрече с Й. Столтенбергом А. Анушаускас также подчеркнул важность поддержки Украины.
"Давление России на Украину не может оставаться без ответа. Мы видим связь между белорусским и украинским кризисами. Оценивать роль России в Беларуси нам следует в более широкой долгосрочной перспективе. В военном смысле Беларусь уже является интегральной частью России", – приведены в сообщении слова министра.
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