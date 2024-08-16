Министр обороны Литвы посетил Центр по обучению управлению дронами в Украине

„Нам очень важно увидеть, как Украина на практике применяет фортификационные и контрмобильные меры, как это работает, как это выглядит. На данный момент мы создаем в Литве парки контрмобильности, мобилизуем меры контрмобильности, которые, в случае агрессии, позволят нам блокировать и приостановить действия враждебных государств „, – заявил Л. Кащюнас.

Во время визита министра в Центр по обучению управлению дронами украинцы продемонстрировали не только летающие дроны, но и дроны других типов.

По мнению Л. Кащюнаса, они являются чрезвычайно важной составляющей современных вооруженных сил.