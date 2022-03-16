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Помощь Украине должна заметно увеличиться, а НАТО и Евросоюз должны работать сообща, говорит министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, который в среду участвует во встрече глав оборонных ведомств Альянса.
Министр обороны Литвы: помощь Украине должна заметно увеличиться
© DELFI / Andrius Ufartas

"Сегодня весь мир вместе с Украиной, однако помощь должна заметно увеличиться - и в количественном, и в качественном отношении. Мы должны заставить Россию ответить за военные преступления, НАТО и ЕС должны работать сообща и остановить войну России в Украине", - сказал для пресс-релиза Анушаускас.

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Встреча министров обороны НАТО началась с дискуссии с участием министров обороны Грузии, Финляндии, Швеции, Украины и представителей ЕС.

Министр обороны Украины участвовал во встрече по видеосвязи.

Анушаускас в своем выступлении подчеркнул, что Литва будет и в дальнейшем поддерживать страдающую от российской военной агрессии Украину всеми возможными способами.

"Сейчас украинцы просят у стран НАТО больше противовоздушного и противотанкового вооружения, мы все должны собрать эти вооружения и отправить их в Украину как можно скорее. Общими усилиями мы должны закончить войну России в Украине, Россия должна быть наказана, а показавшая свою силу Украина - получить всю возможную помощь и перспективу членства в ЕС", - сказал Анушаускас.

Министр также подчеркнул, что в отношении России следует применять еще более жесткие санкции, мобилизовать давление международного сообщества и сделать четкий посыл Китаю о возможных последствиях в случае принятия решения о поддержке войны России в Украине.

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