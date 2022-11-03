"К сожалению, нет (нельзя присоединить – ЭЛЬТА). Подсчеты бюджета НАТО основаны на очень четкой методологии. Поэтому все дополнительные вещи, такие как прокладка дорог, осуществление программ военной мобильности не присоединяются к бюджету обороны", – сказал в четверг А. Анушаускас Ziniu Radijas.
На прошлой неделе председатель КОНБ Л. Кащюнас сказал BNS, что реальное финансирование обороны в будущем году будет больше, чем в этом году и должно составить 2,63 проц. валового внутреннего продукта (ВВП). Этот показатель состоит из средств, предусмотренных системе обороны в бюджете плюс предусмотренный отдельной строчкой в бюджете так называемый пакет мобильности и оборудование подъезда к полигону в Рудининкай, пояснил Л. Кащюнас.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер о конфликте Поцюса и Билотайте: кто в действительности в этой ситуации подвергался моббингу?
Комментируя конфликт, возникший неделю назад между...
"Косвенный участник войны:" глава Минобороны Литвы призывает изолировать Иран из-за помощи России в атаках на Украину
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас призывает...
Историк: больше всего Путин ненавидит Литву за то, что с нее начался крах СССР
Почему Владимир Путин , а вслед за ним и весь его двор...
ISW: Путин с его призывами к конкуренции в военной промышленности оторван от реальности
"Президент России Владимир Путин с его призывами...