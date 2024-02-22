Министр обороны Литвы поддерживает идею возможности добровольно жертвовать на укрепление обороны

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Министр национальной обороны Арвидас Анушаускас говорит, что предложение представителя Партии свободы Витаутаса Миталаса предоставить жителям возможность делать добровольные пожертвования на укрепление обороны скорее всего не принесет много дополнительных средств для национальной обороны. Однако министр подчеркивает, что любые инициативы по поддержке обороноспособности страны приветствуются.

"Идея хорошая. Из добровольных взносов по другому законному требованию не было очень много средств, (...) но любое желание помочь и поддержать армию приветствуется", – сказал А. Анушаускас в эфире Žinių radijas.

На этой неделе заместитель председателя Сейма В. Миталас зарегистрировал поправку к Закону о благотворительности и поддержке, которая создаст возможность жителям добровольно финансово поддерживать оборону страны.

Парламентарий предлагает предусмотреть отдельный код взноса для Государственной налоговой инспекции (ГНИ) – чтобы жители и бизнес могли выбирать добровольный ежемесячный или разовый взнос в поддержку безопасности. По словам В. Миталаса, такая возможность пожертвования будет работать по принципу подписки, ее смогут выбрать как физические, так и юридические лица.

Политики страны в последнее время обсуждают необходимость увеличения расходов на нужды национальной обороны.

Партии и различные организации стали предлагать пути увеличения средств на национальную оборону. Среди названных предложений – инициатива по повышению налога на прибыль, налога на добавленную стоимость (НДС), продление срока действия налога банковской солидарности, а также поиск возможностей кредитования на нужды национальной обороны на льготных условиях.

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