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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас говорит, что связанные с Россией хакеры украли переписку Министерства иностранных дел (МИД) в ноябре прошлого года.
Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
© DELFI / Domantas Pipas

"Мы хотим уточнить, что кибернетический взлом был произведен в ноябре прошлого года. Кибератаку также пытались устроить вчера, но она не была успешной", – сказал министр в четверг BNS.

Он подтвердил, что связывает этот взлом с российскими спецслужбами.

"Эти активно действующие в нашем регионе группировки хакеров, которые устраивают кибератаки, взламывают базы данных, они, как правило, связаны со спецслужбами России", – сказал Анушаускас.

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"Я думаю, что да", – ответил он на вопрос, связывает ли он и этот выпад с Россией.

О выпаде в ноябре литовские ведомства не сообщали.

В четверг новостные порталы lrt.lt и delfi.lt сообщили, что хакеры на форумах сообщают о кибератаке на МИД Литвы. По их словам, украдено более полутора миллионов единиц переписки министерства с послами в зарубежных странах, партнерами по НАТО, а некоторые документы – с грифом "Секретно".

Как утверждают хакеры, в переписке литовские дипломаты раскрыли тайны США против Европы – преимущественно относительно газопровода Nord Stream-2 ("Северный поток - 2"). В частности, по их словам, в письмах также обсуждаются отношения с Беларусью и Китаем.

Анушаускас сказал, что не может подтвердить аутентичность документов, кроме того, часть их засекречена.

"Когда происходит утечка какой-то информации, следует знать, что существует риск включения в содержание документов и фейковых новостей, недостоверных данных, которые могут быть сфальсифицированы", – сказал министр обороны.

По его словам, украдено немного документов. "По оценкам специалистов, это не должен быть период десятилетий. Это должен быть небольшой период".

Как сказал министр, после взлома в ноябре МИД были представлены рекомендации, как организовать систему кибербезопасности, чтобы инциденты не повторились.

По его словам, рекомендации проведены в жизнь.

"Предпринятый вчера неудачный выпад может быть тому доказательством", – сказал Анушаускас.

Министр подчеркнул, что несмотря на то, что документы были украдены в ноябре, об этом было сообщено только в эти дни, когда в Литве происходили политические волнения.

"Так могут преследоваться самые разные цели – дестабилизации ситуации, репутационного вреда", – сказал Анушаускас.

Говоря о выпаде, президент Литвы Гитанас Науседа в интервью delfi.lt заявил, что информация, утечка которой произошла, была засекреченной и "может причинить большой урон прежде всего в отношении союзников".

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