2024.09.29 20:38

Министр обороны Литвы отреагировал на баллон-зонд в аэропорту: это проблема правоохраны

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Laurynas Kasčiūnas
Laurynas Kasčiūnas
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

После появления сообщения о том, что в Вильнюсский аэропорт прилетел баллон-зонд с контрабандными сигаретами, министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас сказал, что это проблема правоохраны.

Министр подчеркнул, что это никак не связано с системой ПВО, поэтому правоохрана должна решать, как бороться с таким способом контрабанды. Он не исключает, что такие баллоны можно сбивать в воздухе.

„Идет борьба – контрабандисты придумывают свои методы, государство думает, как с ними бороться“, – сказал Кащюнас.

„Если дроны используются для контрабанды, используют средства против дронов, если используют баллоны, их можно сбивать. Это постоянный процесс, но это борьба с контрабандой. Это не связано с системой ПВО, это постоянный процесс, который длится десятилетиями, только появляются новые методы. Эти методы надо выявлять и нейтрализовывать. Это существенный момент. Насколько это от нас зависит, мы поможем пограничникам, но факт, что нужны эффективные меры, оценивать пропорциональность, чтобы можно было сбивать в воздухе. Борьба с контрабандой - дело пограничников“, – сказал Кащюнас.

Так Кащюнас прокомментировал высказывания „крестьянина“ Дайнюса Гайжаускаса, который заявил, что неясными способами из Беларуси в Литву перевозят грузы уже почти год. Гайжаускас сказал, что этпо вопрос нацбезопасности, поэтому он потребовал от министра обороны Кащюнаса и министра внутренних дел Агне Билотайте предоставить обществу всю информацию по этому вопросу.

Dainius Gaižauskas

„Сейчас надо успокоиться, сейчас предвыборный период. Гайжаускас ничего не сделал, когда дроны начали летать с сигаретами. Просто появились новые методы, это борьба с контрабандой. Это борьба, преступники придумывают один способ, правоохрана думает, как нейтрализовать, это постоянное состязание. Это не имеет ничего общего с нарушением границы, это касается контрабанды“, – утверждает Кащюнас.

По его словам, 30 сентября Служба охраны госграницы представит свою ситуацию и ее решения.

Напомним, что в субботу вечером на территорию аэропорта прилетел баллон-зонд с 1250 белорусскими сигаретами.

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