"Россия пытается взять инициативу в свои руки, но пока ей это удалось только локально. И это не значит, что положение украинцев стало очень хорошим или что украинцам ничего не нужно делать, кроме как ждать, пока российская армия снова где-то оплошает. Это не так. Украинцам нужно приложить очень большие усилия, партнерам Украины нужно уже сейчас отправлять много оружия и боеприпасов", - сказал А. Анушаускас журналистам в четверг.

Кроме того, когда Польша заявила о своей инициативе предоставить Украине боевые танки Leopard, министр не сомневается, что это повлияет на поставку поддержки со стороны других крупных государств.

"Решения поляков, французов и других стран – все имеет определенное влияние. Потому что уже не первый месяц говорят о том, что необходимо организовать поставки тяжелого бронетанкового вооружения в Украину. Просто количество, о котором сейчас заявляют, пока невелико (...) и пока эти цифры не такие, которые бы что-то определяли на поле боя. Но это только начало, и я убежден в этом, потому что рано или поздно поставки должны увеличиться", - добавил он.

ELTA напоминает, что в четверг Г. Науседа заявил, что война России в Украине достигла решающей стадии. По его словам, в феврале Россия планирует широкомасштабное наступление, поэтому, отметил президент, Запад должен увеличить военную поддержку украинцев, воюющих против оккупантов.