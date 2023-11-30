Министр обороны Литвы отправляется в США с официальным визитом

 
ELTA
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Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
ФОТО: DELFI / Šarūnas Mažeika

Министр обороны Арвидас Анушаускас в четверг отправляется в Соединенные Штаты Америки, где примет участие в Национальном оборонном форуме им. Рональда Рейгана.

Как сообщает Министерство обороны, министр вместе с представителями сил безопасности и обороны США обсудит ключевые вызовы в глобальной повестке безопасности.

В рамках форума намечено обсуждение таких тем как оборонные приоритеты США, ключевые вызовы в повестке безопасности США, развитие оборонной промышленности США и др.

Визит А. Анушаускаса продлится до понедельника. В ходе визита также запланированы встречи А. Анушаускаса с членами Конгресса США.

Министр также посетит завод AeroVironment. Литва подписала договор о закупке у правительства США боевых дронов Switchblade 600, производимых этой компанией.

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