Министр обороны Литвы отправляется в США с официальным визитом

Как сообщает Министерство обороны, министр вместе с представителями сил безопасности и обороны США обсудит ключевые вызовы в глобальной повестке безопасности.

В рамках форума намечено обсуждение таких тем как оборонные приоритеты США, ключевые вызовы в повестке безопасности США, развитие оборонной промышленности США и др.

Визит А. Анушаускаса продлится до понедельника. В ходе визита также запланированы встречи А. Анушаускаса с членами Конгресса США.