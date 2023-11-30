Министр обороны Литвы отправляется в США с официальным визитом

Как сообщает Министерство обороны, министр вместе с представителями сил безопасности и обороны США обсудит ключевые вызовы в глобальной повестке безопасности.
В рамках форума намечено обсуждение таких тем как оборонные приоритеты США, ключевые вызовы в повестке безопасности США, развитие оборонной промышленности США и др.
Визит А. Анушаускаса продлится до понедельника. В ходе визита также запланированы встречи А. Анушаускаса с членами Конгресса США.
Министр также посетит завод AeroVironment. Литва подписала договор о закупке у правительства США боевых дронов Switchblade 600, производимых этой компанией.