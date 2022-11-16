"На мадридской встрече немало обсуждалось и были приняты документы об усилении противоракетной обороны. Документы приняты, несомненно, необходимо предпринять конкретные действия по их реализации. Считаю, что одним из возможных последствий может и должно быть усиление противовоздушной и противоракетной обороны восточного фланга НАТО новыми дополнительными системами. Мы знаем, сколько (противоракетных систем – ЭЛЬТА) в Польше, мы знаем, сколько их в Литве и сколько на всей границе... Но этих систем должно быть больше", - сказал журналистам А. Анушаускас после межведомственной встречи, состоявшейся в президентском ведомстве в среду.
"Я думаю, что решения мадридского саммита НАТО должны быть реализованы до конца", - подчеркнул А. Анушаускас.
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