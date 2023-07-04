Министр обороны Литвы объяснил, почему удалил в фейсбуке информацию о смерти литовца в Украине

Сначала сообщалось, что он воевал на украинской стороне – начался сбор денег в помощь его семье.

Однако Министерство иностранных дел, а во вторник и глава МИД Габриэлюс Ландсбергис заверил, что нет информации о том, что этот человек мог воевать.

"Я информацию о частных лицах держу на своей странице от получаса до часа. Можете проверить, так было и раньше", – ответил глава МО на вопрос, почему он удалил запись о гибели литовца. Он подчеркнул, что не уполномочен комментировать обстоятельства и причины смерти этого человека.

"Это информация, которая появилась", – ответил Анушаускас на замечание, что писал, что литовец скончался от ранений. Министр неоднократно подчеркнул, что не уполномочен что-либо комментировать.

"Я повторяю – использовал информацию, которую предоставили его друзья, но я такую информацию никогда не держу дольше получаса или часа", – сказал он.

Министр пояснил, что информация о сборе средств была дана, потому что это большая потеря для семьи.