Министр обороны Литвы объяснил, почему удалил в фейсбуке информацию о смерти литовца в Украине

Сначала сообщалось, что он воевал на украинской стороне – начался сбор денег в помощь его семье.
Однако Министерство иностранных дел, а во вторник и глава МИД Габриэлюс Ландсбергис заверил, что нет информации о том, что этот человек мог воевать.
"Я информацию о частных лицах держу на своей странице от получаса до часа. Можете проверить, так было и раньше", – ответил глава МО на вопрос, почему он удалил запись о гибели литовца. Он подчеркнул, что не уполномочен комментировать обстоятельства и причины смерти этого человека.
"Это информация, которая появилась", – ответил Анушаускас на замечание, что писал, что литовец скончался от ранений. Министр неоднократно подчеркнул, что не уполномочен что-либо комментировать.
"Я повторяю – использовал информацию, которую предоставили его друзья, но я такую информацию никогда не держу дольше получаса или часа", – сказал он.
Министр пояснил, что информация о сборе средств была дана, потому что это большая потеря для семьи.
"Я думаю, каждый человек, у которого есть близкие, если они умирают, чувствует боль, нуждается в помощи", – сказал Анушаускас.
По его словам, информацию о воюющих в Украине литовцах не собирают, но, посведениям министра, таких насчитывается несколько десятков.
Посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас сказал порталу lrytas.lt, что скончавшийся в Киеве литовец на фронте не воевал.
По сведениям посла, смерть Полковниковаса не связана с боевыми ранениями. По данным lrytas.lt, причины смерти гражданина Литвы не сообщаются по просьбе его близких.