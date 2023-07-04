04 июля 2023 г. 10:35

Министр обороны Литвы объяснил, почему удалил в фейсбуке информацию о смерти литовца в Украине

 
в боях умерший не участвовал
ru.DELFI.lt
Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в понедельник в фейсбуке поделился информацией о смерти литовца в Украине, а потом удались свою запись. Пока неясно, при каких обстоятельствах умер гражданин Литвы, а информация о смерти противоречивая.

Сначала сообщалось, что он воевал на украинской стороне – начался сбор денег в помощь его семье.

Однако Министерство иностранных дел, а во вторник и глава МИД Габриэлюс Ландсбергис заверил, что нет информации о том, что этот человек мог воевать.

"Я информацию о частных лицах держу на своей странице от получаса до часа. Можете проверить, так было и раньше", – ответил глава МО на вопрос, почему он удалил запись о гибели литовца. Он подчеркнул, что не уполномочен комментировать обстоятельства и причины смерти этого человека.

"Это информация, которая появилась", – ответил Анушаускас на замечание, что писал, что литовец скончался от ранений. Министр неоднократно подчеркнул, что не уполномочен что-либо комментировать.

"Я повторяю – использовал информацию, которую предоставили его друзья, но я такую информацию никогда не держу дольше получаса или часа", – сказал он.

Министр пояснил, что информация о сборе средств была дана, потому что это большая потеря для семьи.

"Я думаю, каждый человек, у которого есть близкие, если они умирают, чувствует боль, нуждается в помощи", – сказал Анушаускас.

По его словам, информацию о воюющих в Украине литовцах не собирают, но, посведениям министра, таких насчитывается несколько десятков.

Посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас сказал порталу lrytas.lt, что скончавшийся в Киеве литовец на фронте не воевал.

По сведениям посла, смерть Полковниковаса не связана с боевыми ранениями. По данным lrytas.lt, причины смерти гражданина Литвы не сообщаются по просьбе его близких.

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