Министр обороны Литвы о заявлениях Путина: выглядят нелепо

"Это сообщение для внутренней аудитории. Мы знаем, что в командовании бригады служат 5 наших литовских офицеров, потому что это всего лишь штаб", - сказал министр журналистам в понедельник.

"Такая оценка, что 5 человек оккупируют какие-то территории, выглядит нелепо. Поэтому давайте понимать – дезинформация является частью информационной войны", - подчеркнул А. Анушаускас.

На состоявшемся на прошлой неделе открытом заседании Совета безопасности глава российской внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что руководство Польши более интенсивно стремится контролировать западные территории Украины и якобы планирует значительно усилить бригаду вооруженных сил Литвы, Польши и Украины.