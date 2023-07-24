24 июля 2023 г. 15:53

Министр обороны Литвы о заявлениях Путина: выглядят нелепо

 
ru.DELFI.lt
Vladimiras Putinas, Aliaksandras Lukašenka
Vladimiras Putinas, Aliaksandras Lukašenka
ФОТО: Imago / Scanpix

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, заявления президента России Владимира Путина о якобы формируемой бригаде польских, украинских и литовских вооруженных сил выглядят нелепо и являются частью информационной войны.

"Это сообщение для внутренней аудитории. Мы знаем, что в командовании бригады служат 5 наших литовских офицеров, потому что это всего лишь штаб", - сказал министр журналистам в понедельник.

"Такая оценка, что 5 человек оккупируют какие-то территории, выглядит нелепо. Поэтому давайте понимать – дезинформация является частью информационной войны", - подчеркнул А. Анушаускас.

На состоявшемся на прошлой неделе открытом заседании Совета безопасности глава российской внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что руководство Польши более интенсивно стремится контролировать западные территории Украины и якобы планирует значительно усилить бригаду вооруженных сил Литвы, Польши и Украины.

В. Путин заявил, что это будет регулярная, организованная и оснащенная воинская часть, которая будет использоваться для операций в Украине. Он также поделился подозрениями, что поляки и литовцы якобы планируют оккупировать территории Западной Украины.

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