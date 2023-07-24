Министр обороны Литвы о заявлениях Путина: выглядят нелепо

"Это сообщение для внутренней аудитории. Мы знаем, что в командовании бригады служат 5 наших литовских офицеров, потому что это всего лишь штаб", - сказал министр журналистам в понедельник.
"Такая оценка, что 5 человек оккупируют какие-то территории, выглядит нелепо. Поэтому давайте понимать – дезинформация является частью информационной войны", - подчеркнул А. Анушаускас.
На состоявшемся на прошлой неделе открытом заседании Совета безопасности глава российской внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что руководство Польши более интенсивно стремится контролировать западные территории Украины и якобы планирует значительно усилить бригаду вооруженных сил Литвы, Польши и Украины.
В. Путин заявил, что это будет регулярная, организованная и оснащенная воинская часть, которая будет использоваться для операций в Украине. Он также поделился подозрениями, что поляки и литовцы якобы планируют оккупировать территории Западной Украины.