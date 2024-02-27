Министр обороны Литвы о возможном размещении военных в Украине: речь идет только об учебных миссиях

"Формы поддержки Украины находятся на стадии рассмотрения. Эта инициатива также рассматривается. В Париже это обсуждалось на самом высоком уровне, участвовали президенты и премьер-министры. Я думаю, что и в нашей повестке дня, как и в каких формах можно было бы оказать дополнительную поддержку Украине – тоже появится. Но это решение, которое, скорее всего, будет принимать Государственный совет обороны", – заявил журналистам во вторник А. Анушаускас, в ответ на заявления президента Франции Эммануэля Макрона.
Однако даже если будет принято решение об отправке войск НАТО в Украину, это будет сделано на многосторонней основе, отметил министр.
Тем не менее политик подчеркнул, что, когда речь идет об отправке военных в Украину, имеются в виду учебные миссии для украинских военных.
"Давайте не будем говорить о военных, давайте поговорим о поддержке инициативы. У разных стран разные позиции. Как известно, Литва должна действовать в рамках своего мандата, который предоставляется Сеймом. У нас, как вы знаете, есть один мандат, который позволяет нам сформировать учебную миссию для обучения украинцев", – пояснил А. Анушаускас.
Рассматривая общие дискуссии западных лидеров, А. Анушаускас подчеркнул, что таким образом союзники стремятся послать России четкий сигнал.
"Ведется поиск форм, как еще помочь Украине. В данном случае и с подачей очень четкого сигнала России", – добавил он.
В понедельник по пути на встречу европейских лидеров в Париже премьер-министр Словакии Роберт Фицо упомянул, что некоторые западные страны готовы отправить своих военных в Украину. Однако политик не назвал конкретные страны, но предупредил, что это может увеличить риск эскалации конфликта.
В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает размещения французских сухопутных войск в Украине. По его словам, нет вопросов, которые нельзя было бы обсудить, чтобы гарантировать, что России не удастся одержать победу в Украине.