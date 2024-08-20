2024.08.20 14:10

Министр обороны Литвы о подготовке к приему немецкой бригады: могут возникнуть определенные вызовы относительно темпов строительства инфраструктуры

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Laurynas Kasčiūnas
Laurynas Kasčiūnas
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

По словам министра национальной обороны Лауринаса Кащюнаса, подготовка к приему немецкой бригады в Литве пока идет по плану. Однако министр не исключает, что могут возникнуть определенные проблемы в темпах строительства военной инфраструктуры.

„Мы не только представили план, но мы также представили ход работ по каждой позиции плана, по каждому объекту. По каждому объекту мы представили, что делаем сейчас, какая у нас ось времени. И я действительно подтверждаю слова одного из лидеров о том, что в принципе сейчас все идет так, как спланировано“, – заявил Л. Кащюнас журналистам после заседания Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО).

Однако, как утверждает министр, разрабатывается и план Б.

„Что касается определенных вызовов, опять же, они связаны с темпами строительства. Поэтому возникла мысль, что необходимо иметь какой-то возможный временный запасной вариант, на случай необходимости. Допустим, инфраструктура, которая находится в Вильнюсском регионе, чтобы она временно была передана в пользование немецкой бригаде. То такой план у нас уже есть, он приемлем и для немецкой стороны, но будет использоваться только в случае необходимости“, – подчеркнул министр национальной обороны.

„Цель — это план А, но у нас всегда есть варианты, в случае необходимости — та подушка, которая позволит смягчить ситуацию. Будем надеяться, что нам она не понадобится“, – добавил он.

В понедельник в Шальчининкском районе, на Руднинкайском полигоне официально начался первый этап строительства военного городка для военнослужащих немецкой бригады.

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