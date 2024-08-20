Министр обороны Литвы о подготовке к приему немецкой бригады: могут возникнуть определенные вызовы относительно темпов строительства инфраструктуры

„Мы не только представили план, но мы также представили ход работ по каждой позиции плана, по каждому объекту. По каждому объекту мы представили, что делаем сейчас, какая у нас ось времени. И я действительно подтверждаю слова одного из лидеров о том, что в принципе сейчас все идет так, как спланировано“, – заявил Л. Кащюнас журналистам после заседания Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО).