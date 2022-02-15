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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас призывает подождать других признаков того, что Москва готова к военной деэскалации, и говорит, что пока у него нет никакого оптимизма в связи с объявленным Россией отводом войск от границ с Украиной.
Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
© DELFI / Andrius Ufartas

"Я пока не стал бы спешить с оценками этого, так как массивное стягивание войск к границам Украины как было, так и есть, эти несколько признаков могут быть и передислокацией войск. Так что, прошу прощения, но пока никакого оптимизма в этой ситуации у меня нет, но если так будет (если Россия будет отводить войска - BNS), то, конечно, очень хорошо", - сказал министр во вторник BNS.

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Он сказал это после того, как Москва объявила об отводе части войск от приграничных территорий с Украиной на военные базы, а Киев - о предотвращении военной инвазии.

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у него есть основания "для осторожного оптимизма".

Глава КНБО: напряженность может оставаться постоянно

В свою очередь, председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас тоже сказал BNS, что данные о вероятном отводе российских войск не подтверждены и могут быть недостоверными.

"Сегодня подтверждающих это данных у меня нет. Давайте не исключать, что это могут быть тактические маневры - одни силы отводятся, другие могут подводиться, одни учения заканчиваются, другие начинаются", - сказал он.

По словам члена Сейма, концентрация российских войск у границ с Украиной может стать новой реальностью, с которой, не исключено, придется примириться.

"Эту концентрацию сил можно считать новой реальностью. Увеличение ли, сокращение ли (войск - BNS), но это может быть новая реальность, как определенное давление на Запад и, кончено, в связи с тем, что Украина ставит перед собой разные цели", - сказал Кащюнас.

По его словам, стремления России остановить расширение НАТО на Восток, превратить бывшие страны Советского Союза в членов второго плана, разделить Украину никуда не исчезли.

"Эти цели никуда не исчезли, естественно, что может быть какой-нибудь такой сигнал, но это очень динамично, очень многогранно", - сказал BNS глава КНБО.

"Никаких далеко идущих выводов делать из этого никак нельзя. Эта ситуация неопределенности остается такой, какой она была до сих пор", - подчеркнул он.

Беспокоят призывы Госдумы России

И все же в Европе царит едва ли не самая серьезная напряженность из-за вероятного военного конфликта со времен Холодной войны, а российский парламент во вторник призвал президента РФ Владимира Путина признать независимость украинских сепаратистских Донецкой и Луганской "народных республик".

Анушаускас говорит, что такие действия Россия означают, что она по-прежнему отрицает суверенитет Украины, и могут предопределить "фактический крах "нормандского формата".

"После таких признаний, которые означали бы просто еще одно многократное нарушение суверенитета Украины, это похоронило бы "нормандский формат", - сказал министр.

Невзирая на эти события, по мнению министра, реальные действия Россия по отводу войск могли бы предоставить больше пространства для дипломатических переговоров, как снять напряженность.

Москва сконцентрировала возле границ Украины более 100 тыс. военных, были опасения, что вторжение может состояться еще на этой неделе.

Лидеры стран Запада прилагают дипломатические усилия, чтобы избежать российского вторжения в соседнюю прозападную страну. Во вторник в Москве находится с визитом канцлер Германии Олаф Шольц.

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