"Не жалеть денег Украине (…), поскольку Украина на той линии и в том состоянии, когда демократический мир либо остановит Путина, либо он остановится в каком-то другом месте. Я думаю, что все это поняли, метаморфоза, которая наблюдается в последние дни и касается не только Европы, происходит. Я думаю, что любой диктатор или авторитарный правитель, как в данном случае Путин, не все может просчитать.
Очевидно, что демократии могут сплотиться и выделить немалые ресурсы на защиту Украины", – сказал Анушаускас.
Он прокомментировал и риторику Путина об опасности ядерной войны.
"Я думаю, что это еще одна возможность попугать Запад, посмотреть на его реакцию, но реакция Запада тут однозначна – размахивая ядерным оружием, запад запугать не удастся, поскольку страны сейчас очень ясно, включая Германию, которая радикально изменила позицию, высказали свое несогласие с путинской агрессией в Украине", – сказал министр.
Анушаускас пояснил, что сейчас из соображений безопасности не будут называть, какую именно помощь оказывают Украине.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. Украинские военные с острова Змеиный живы; в Гомеле проходят переговоры сторон
Противостояние российской агрессии со стороны...
Очень важная просьба мэра Вильнюса: Нас переполняют эмоции, но давайте не будем терять голову "Агрессор - российский режим, а не все русскоязычные люди"
Мэр Вильнюса Ремигис Шимашюс обратился к вильнюсцам...
Премьер Литвы просит избегать провокаций, усиливается охрана посольств РФ и Беларуси
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните просит людей...
Литва обратилась в Международный уголовный суд по поводу действий Минска и Москвы
Литва обращается к прокурору Международного...
Снижается уровень заболеваемости коронавирусом, решается вопрос оставшихся ограничений (1)
В Литве снижается количество новых случаев COVID-19 ,...