"Не жалеть денег Украине (…), поскольку Украина на той линии и в том состоянии, когда демократический мир либо остановит Путина, либо он остановится в каком-то другом месте. Я думаю, что все это поняли, метаморфоза, которая наблюдается в последние дни и касается не только Европы, происходит. Я думаю, что любой диктатор или авторитарный правитель, как в данном случае Путин, не все может просчитать.

Очевидно, что демократии могут сплотиться и выделить немалые ресурсы на защиту Украины", – сказал Анушаускас.

Он прокомментировал и риторику Путина об опасности ядерной войны.

"Я думаю, что это еще одна возможность попугать Запад, посмотреть на его реакцию, но реакция Запада тут однозначна – размахивая ядерным оружием, запад запугать не удастся, поскольку страны сейчас очень ясно, включая Германию, которая радикально изменила позицию, высказали свое несогласие с путинской агрессией в Украине", – сказал министр.

Анушаускас пояснил, что сейчас из соображений безопасности не будут называть, какую именно помощь оказывают Украине.