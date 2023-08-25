Министр обороны Литвы награжден орденом князя Ярослава Мудрого

"Орден Князя Ярослава Мудрого III степени, присужденный декретом президента Украины Владимира Зеленского и врученный ко Дню независимости Украины, я ценю как награду всем тем, кто всеми силами поддерживал и поддерживает страну, подвергшуюся нападению со стороны агрессора, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украинского государства", - написал вечером в своем аккаунте в Facebook в четверг А. Анушаускас.