25 августа 2023 г. 09:04

Министр обороны Литвы награжден орденом князя Ярослава Мудрого

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

В четверг указом президента Украины Владимира Зеленского министр обороны Арвидас Анушаускас был награжден орденом князя Ярослава Мудрого III степени.

"Орден Князя Ярослава Мудрого III степени, присужденный декретом президента Украины Владимира Зеленского и врученный ко Дню независимости Украины, я ценю как награду всем тем, кто всеми силами поддерживал и поддерживает страну, подвергшуюся нападению со стороны агрессора, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украинского государства", - написал вечером в своем аккаунте в Facebook в четверг А. Анушаускас.

Другие литовские политики также получили ордена князя Ярослава Мудрого разных степеней. Два года назад награду вручили президенту Гитанасу Науседе, осенью прошлого года – спикеру Сейма Виктории Чмилите-Нильсен и еврокомиссару Виргиниюсу Синкявичюсу.

В марте этого года министры Габриэлюс Ландсбергис и Симонас Кайрис были награждены орденом князя Ярослава Мудрого III и V степени соответственно.

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