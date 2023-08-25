Министр обороны Литвы награжден орденом князя Ярослава Мудрого

"Орден Князя Ярослава Мудрого III степени, присужденный декретом президента Украины Владимира Зеленского и врученный ко Дню независимости Украины, я ценю как награду всем тем, кто всеми силами поддерживал и поддерживает страну, подвергшуюся нападению со стороны агрессора, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украинского государства", - написал вечером в своем аккаунте в Facebook в четверг А. Анушаускас.
Другие литовские политики также получили ордена князя Ярослава Мудрого разных степеней. Два года назад награду вручили президенту Гитанасу Науседе, осенью прошлого года – спикеру Сейма Виктории Чмилите-Нильсен и еврокомиссару Виргиниюсу Синкявичюсу.
В марте этого года министры Габриэлюс Ландсбергис и Симонас Кайрис были награждены орденом князя Ярослава Мудрого III и V степени соответственно.