Министр обороны Литвы: надеюсь, начатая Резниковым работа будет продолжена

"Я получил прощальное сообщение от министра обороны Украины А. Резникова с приглашением в будущем отпраздновать победу в Киеве. За время войны мы пять раз встречались в Украине и всегда много говорили о будущем, о поддержке воюющей страны", – написал министр в Facebook в понедельник.

А. Анушаускас отметил, что А. Резников возглавлял Министерство обороны в самый сложный период.

"Полтора года назад, когда мы встречались в обороняющемся Киеве, глядя на зарево пожаров в пригородах города, посещая оборонные штабы, мы думали над тем, как увеличить политическую и военную поддержку со стороны западных стран. И за полтора года именно этому министру пришлось пройти долгий путь для получения большей поддержки со стороны западных стран – от Himars до танков и F-16", – подчеркнул он.

"Надеюсь, что работа не остановится и будет продолжена. А военный потенциал Украины будет укрепляться и впредь", – написал министр.