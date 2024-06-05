Министр обороны Литвы надеется, что контракты на закупку дополнительных систем ПВО будут заключены летом

"Мы с премьером ищем все возможные способы принятия решений в течение этого полугодия, в течение лета – чтобы были не только планы, но и законтрактованы эти системы", - после заседания парламентского Комитета по национальной безопасности и обороны (КНБО) журналистам сказал Л. Кащюнас.
"Верю, что в начале июля у нас будут хорошие новости", - добавил министр.
Л. Кащюнас отмечает, что в настоящее время планируются дополнительные закупки систем ПВО малой и большой дальности, а также боевых машин пехоты (БМП).
"Речь идет о третьем приобретении системы ПВО средней дальности, о втором приобретении систем малой дальности. О том, как нам нужно завершить первый этап механизации, приобрести инженерные Boxer – завершить этап Boxer. Сейчас предстоит принять решение по второму этапу БМП – (выбрать) гусеница или колесо", - сказал он.
Министр обороны предложил учреждениям страны и политическим партиям вместо запланированного танкового батальона создать роту и уделить больше внимания усилению противовоздушной обороны. По его словам, в перспективе танковая рота будет увеличена до размера батальона.
Он также говорит, что следует переставить приоритеты относительно второго этапа закупки БМП Boxer. По словам Л. Кащюнаса, сейчас по этому вопросу ожидается военная консультация.
В конце прошлого года Министерство обороны завершило закупку боевых машин пехоты Boxer. Всего было закуплено 89 машин и два опытных образца.
Этими машинами, также называемыми "Волками" (Vilkas) полностью оснащены два батальона бригады "Железный волк" Литовской армии. По данным Министерства обороны, весь проект этих БМП обошелся Литве примерно в 670 млн евро.
Минобороны также вело переговоры по второму этапу приобретения этих машин – для армии планировалось закупить около 120 боевых машин Boxer.