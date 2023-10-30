Министр обороны Литвы: на заседание Государственного совета обороны будет рассмотрен План по защите государства

"Этот вопрос будет рассмотрен через неделю – 6 ноября", - сказал А. Анушаускас.
План по защите государства включает вооруженную оборону, государственную мобилизацию и невооруженное гражданское сопротивление.
В этом плане предусмотрена роль государственных и муниципальных учреждений, частного и организационного сектора, граждан.
ГСО рассматривает и координирует важнейшие вопросы обеспечения государственной безопасности и обороны государства.
ГСО состоит из президента – главнокомандующего государственными вооруженными силами, премьер-министра, спикера Сейма, министра обороны и командующего армией. Совет возглавляет президент.