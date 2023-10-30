Министр обороны Литвы: на заседание Государственного совета обороны будет рассмотрен План по защите государства

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

6 ноября будет созвано заседание Государственного совета обороны (ГСО), на котором будет рассматриваться План по защите государства, подтвердил министр обороны Арвидас Анушаускас.

"Этот вопрос будет рассмотрен через неделю – 6 ноября", - сказал А. Анушаускас.

План по защите государства включает вооруженную оборону, государственную мобилизацию и невооруженное гражданское сопротивление.

В этом плане предусмотрена роль государственных и муниципальных учреждений, частного и организационного сектора, граждан.

ГСО рассматривает и координирует важнейшие вопросы обеспечения государственной безопасности и обороны государства.

ГСО состоит из президента – главнокомандующего государственными вооруженными силами, премьер-министра, спикера Сейма, министра обороны и командующего армией. Совет возглавляет президент.

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