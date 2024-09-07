2024.09.07 12:45

Министр обороны Литвы на встрече "Рамштайн": мы должны снять все ограничения на переданное в Украину западное оружие

 
ELTA
ru.DELFI.lt
министр обороны Лауринас Кащюнас принял участие во встрече Контактной группы по обороне Украины (формат Рамштайн)
министр обороны Лауринас Кащюнас принял участие во встрече Контактной группы по обороне Украины (формат Рамштайн)
ФОТО: kam.lt

В пятницу министр обороны Лауринас Кащюнас принял участие во встрече Контактной группы по обороне Украины (формат Рамштайн) в Рамштайне, Германия. На ней министр призвал усилить поддержку Украины.

„Ни для кого не секрет, что той военной поддержки, которую мы оказываем, недостаточно для защиты разрушаемой Россией Украины и достижения ее победы. Если мы не можем дать достаточно оружия, то мы должны снять все ограничения на переданное Украине западное вооружение или инвестировать в украинское оружие большой дальности“, - цитируется в пресс-релизе Министерства обороны Л. Кащюнас.

Как указывает Минобороны, до конца сентября Литва передаст Украине бронетранспортеры М113, ЗРК малой дальности с ракетами, системы борьбы с дронами, вездеходы с запчастями, средства материально-технического обеспечения, вооружение и компьютеры.

Литва также запланировала средства, которые выделит на производство украинского оружия большой дальности. Во время встречи в Рамштайне Л. Кащюнас призвал союзников присоединиться к коалиции, чтобы увеличить этот потенциал.

В ответ на запросы Украины в этом году Литва уже поставила 155-мм боеприпасы, бронетранспортеры М577 и М113, противодронные системы, необходимое для зимнего сезона оборудование и комплекты теплой одежды, боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf, дистанционные детонационные системы RISE-1, генераторы, легкий штурмовик L-39ZA Albatros в разобранном виде, погрузчики, прицепы, раскладушки и другую поддержку.

С начала войны Литва оказала Украине военную помощь на сумму более 647 млн евро. Общая поддержка Литвы Украине носит долгосрочный характер и превысила один миллиард евро.

Контактная группа по обороне Украины была создана в апреле 2022 года по инициативе США. Последнее заседание этой группы, объединяющей представителей стран НАТО и партнеров Альянса, состоялось в июле этого года.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Kopijuoti, platinti, skelbti agentūros ELTA informacijas ir fotoinformacijas be raštiško agentūros ELTA sutikimo draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии