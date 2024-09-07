Министр обороны Литвы на встрече "Рамштайн": мы должны снять все ограничения на переданное в Украину западное оружие

„Ни для кого не секрет, что той военной поддержки, которую мы оказываем, недостаточно для защиты разрушаемой Россией Украины и достижения ее победы. Если мы не можем дать достаточно оружия, то мы должны снять все ограничения на переданное Украине западное вооружение или инвестировать в украинское оружие большой дальности“, - цитируется в пресс-релизе Министерства обороны Л. Кащюнас.
Как указывает Минобороны, до конца сентября Литва передаст Украине бронетранспортеры М113, ЗРК малой дальности с ракетами, системы борьбы с дронами, вездеходы с запчастями, средства материально-технического обеспечения, вооружение и компьютеры.
Литва также запланировала средства, которые выделит на производство украинского оружия большой дальности. Во время встречи в Рамштайне Л. Кащюнас призвал союзников присоединиться к коалиции, чтобы увеличить этот потенциал.
В ответ на запросы Украины в этом году Литва уже поставила 155-мм боеприпасы, бронетранспортеры М577 и М113, противодронные системы, необходимое для зимнего сезона оборудование и комплекты теплой одежды, боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf, дистанционные детонационные системы RISE-1, генераторы, легкий штурмовик L-39ZA Albatros в разобранном виде, погрузчики, прицепы, раскладушки и другую поддержку.
С начала войны Литва оказала Украине военную помощь на сумму более 647 млн евро. Общая поддержка Литвы Украине носит долгосрочный характер и превысила один миллиард евро.
Контактная группа по обороне Украины была создана в апреле 2022 года по инициативе США. Последнее заседание этой группы, объединяющей представителей стран НАТО и партнеров Альянса, состоялось в июле этого года.