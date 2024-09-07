Министр обороны Литвы на встрече "Рамштайн": мы должны снять все ограничения на переданное в Украину западное оружие

„Ни для кого не секрет, что той военной поддержки, которую мы оказываем, недостаточно для защиты разрушаемой Россией Украины и достижения ее победы. Если мы не можем дать достаточно оружия, то мы должны снять все ограничения на переданное Украине западное вооружение или инвестировать в украинское оружие большой дальности“, - цитируется в пресс-релизе Министерства обороны Л. Кащюнас.