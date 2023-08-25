25 августа 2023 г. 20:03

Министр обороны Литвы: на каждого мертвого Пригожина появится новый Пригожин

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, говоря о гибели командира ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, отмечает, что рано или поздно его место будет занято. По мнению министра, на безопасность Литвы влияет не смерть Е. Пригожина, а война в Украине.

"На каждого мертвого Пригожина появится новый Пригожин. Его место могут занять другие лица, по другим основаниям, возможно, с другими связями с Минобороны России", - министр прокомментировал смерть лидера группировки "Вагнер".

По его словам, группа наемников опасна, но общая ситуация с безопасностью Литвы продиктована войной в Украине.

"Мы много говорим об этой группировке – да, она опасна, да, в некоторых странах она объявлена ​​террористической. Однако общая ситуация с безопасностью диктуется войной в Украине, и все остальные действия связаны с этим", - сказал А. Анушаускас.

Глава МВД: мы в постоянной опасности, но мы готовы

Министр внутренних дел Агне Билотайте подчеркнула, что, несмотря на смерть лидера ЧВК "Вагнер", Литва постоянно ощущает угрозу со стороны агрессивных режимов в Беларуси и России.

Agnė Bilotaitė

"Мы живем рядом с такими соседями, как белорусский режим и Российская Федерация, поэтому постоянно чувствуем угрозы, существует постоянная опасность", - сказала в пятницу А. Билотайте.

"Но мы реагируем адекватно, все наши учреждения и службы готовы. А что касается будущего, то мы действительно составляем различные сценарии и понимаем, что в этом контексте нужно быть бдительными и расслабляться нельзя", - подчеркнула министр.

Как сообщалось в среду, в Тверской области России разбился частный самолет "Embraer Legacy 600", принадлежащий Е. Пригожину. Утверждается, что на этом самолете летел и сам Е. Пригожин.

В пятницу на границе Литвы с Беларусью прошли тактические учения "Прикрытие – 2023" в соответствии с обновленным планом прикрытия государственной границы. Их цель – проверить и улучшить взаимодействие пограничников и Литовской армии.

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