Министр обороны Литвы: на каждого мертвого Пригожина появится новый Пригожин

"На каждого мертвого Пригожина появится новый Пригожин. Его место могут занять другие лица, по другим основаниям, возможно, с другими связями с Минобороны России", - министр прокомментировал смерть лидера группировки "Вагнер".

По его словам, группа наемников опасна, но общая ситуация с безопасностью Литвы продиктована войной в Украине.

"Мы много говорим об этой группировке – да, она опасна, да, в некоторых странах она объявлена ​​террористической. Однако общая ситуация с безопасностью диктуется войной в Украине, и все остальные действия связаны с этим", - сказал А. Анушаускас.

Глава МВД: мы в постоянной опасности, но мы готовы

Министр внутренних дел Агне Билотайте подчеркнула, что, несмотря на смерть лидера ЧВК "Вагнер", Литва постоянно ощущает угрозу со стороны агрессивных режимов в Беларуси и России.

"Мы живем рядом с такими соседями, как белорусский режим и Российская Федерация, поэтому постоянно чувствуем угрозы, существует постоянная опасность", - сказала в пятницу А. Билотайте.