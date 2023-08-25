Министр обороны Литвы: на каждого мертвого Пригожина появится новый Пригожин

"На каждого мертвого Пригожина появится новый Пригожин. Его место могут занять другие лица, по другим основаниям, возможно, с другими связями с Минобороны России", - министр прокомментировал смерть лидера группировки "Вагнер".
По его словам, группа наемников опасна, но общая ситуация с безопасностью Литвы продиктована войной в Украине.
"Мы много говорим об этой группировке – да, она опасна, да, в некоторых странах она объявлена террористической. Однако общая ситуация с безопасностью диктуется войной в Украине, и все остальные действия связаны с этим", - сказал А. Анушаускас.
Глава МВД: мы в постоянной опасности, но мы готовы
Министр внутренних дел Агне Билотайте подчеркнула, что, несмотря на смерть лидера ЧВК "Вагнер", Литва постоянно ощущает угрозу со стороны агрессивных режимов в Беларуси и России.
"Мы живем рядом с такими соседями, как белорусский режим и Российская Федерация, поэтому постоянно чувствуем угрозы, существует постоянная опасность", - сказала в пятницу А. Билотайте.
"Но мы реагируем адекватно, все наши учреждения и службы готовы. А что касается будущего, то мы действительно составляем различные сценарии и понимаем, что в этом контексте нужно быть бдительными и расслабляться нельзя", - подчеркнула министр.
Как сообщалось в среду, в Тверской области России разбился частный самолет "Embraer Legacy 600", принадлежащий Е. Пригожину. Утверждается, что на этом самолете летел и сам Е. Пригожин.
В пятницу на границе Литвы с Беларусью прошли тактические учения "Прикрытие – 2023" в соответствии с обновленным планом прикрытия государственной границы. Их цель – проверить и улучшить взаимодействие пограничников и Литовской армии.