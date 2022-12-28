"Я могу заверить, что мы в гораздо большей безопасности, чем были в начале года. Не только потому, что мы гораздо больше внимания уделяли своей безопасности. И общественное давление, и общее желание органов власти было выделить больше ресурсов. В начале года не прогнозировалось, что оборонный бюджет страны будет увеличен в полтора раза… На дополнительную закупку вооружений и реализацию перспективных планов выделено полмиллиарда евро", - сказал министр в интервью Delfi.

"За этот год произошли огромные изменения. Я не говорю о произошедших в регионе геополитических изменениях, связанных со Швецией и Финляндией, или с усилением потенциала соседних государств. Во-первых, с Польшей. Изменения огромны", - сказал А. Анушаускас и отметил, что по всем этим причинам попытки России напасть на Польшу или Литву, принадлежащую НАТО, закончились бы поражением.

"Когда сейчас аналитики говорят, что если бы Россия попыталась немного покусать какую-либо страну НАТО, будь то Литва или Польша... Россия потерпит крупное военное поражение", - сказал министр.

Россия напала на Украину 24 февраля этого года и начала военные действия по всей стране.

Слухи о том, что дни В. Рупшиса на посту сочтены, не имеют под собой никаких оснований

Министр обороны Арвидас Анушаускас утверждает, что опасения представителей оппозиции о том, из-за споров и трений, связанных с вопросом о немецкой бригаде в Литве, дни командующего армией Вальдемараса Рупшиса могут быть сочтены, абсолютно беспочвенны.

"Я думаю, что генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис за время своей каденции много сделал для армии, чтобы она стала и более современной, и более боеспособной, и чтобы союзники ставили ей самые высокие оценки. Поскольку ежегодно проводятся оценки НАТО, текущая оценка нашей армии – одна из самых высоких", – сказал А. Анушаускас в интервью Delfi TV.

"Так что все эти разговоры не имеют под собой никаких оснований. И, я думаю, что это намеренное сеяние недоверия к командующему армией. И это очень плохая практика, потому что чиновники, важные для национальной безопасности, сталкиваются с такими слухами, под которыми нет никаких оснований", - добавил он.

Возглавляющий оппозиционную партию "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис высказал подозрения, что будущее командующего Литовской армией В. Рупшиса на занимаемой должности стало туманным. По его словам, об этом свидетельствуют споры и трения, касающиеся вопросов немецкой бригады в Литве.