Министр обороны Литвы: мы готовы договариваться с жителями по поводу полигонов

„На этих двух полигонах расположено 5 усадеб – одна из них жилая. Мы готовы их выкупить. (...) Также мы готовы их выстричь (из плана полигона – ELTA) и люди там точно смогут жить. Это можно сделать. Если люди захотят бывать на полигонах – собирать грибы, собирать ягоды – они смогут это делать. Просто по договоренности с военными. Но охота запрещена“, – сказал Л. Кащюнас, добавив, что с охотничьими клубами можно будет найти компромиссы.