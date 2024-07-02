2024.07.02 15:17

Министр обороны Литвы: мы готовы договариваться с жителями по поводу полигонов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
министр обороны Лауринас Кащюнас
министр обороны Лауринас Кащюнас
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Как уверяют премьер-министр Ингрида Шимоните и министр обороны Лауринас Кащюнас, правительство готово к диалогу с общественностью и заинтересованными группами, у которых возникли вопросы по поводу полигонов, которые появятся в Таурагском и Шилальском районах. По словам Л. Кащюнаса, его команда планирует в середине июля отправиться в Таурагский и Шилальский районы для обсуждения с местными жителями вопроса создания военных объектов.

„Поедет команда, и будем разговаривать“, – заявил Л. Кащюнас журналистам в Алитусе.

По мнению политика, удастся найти компромисс как с жителями, чьи усадьбы оказались на территории полигонов, так и с охотниками, чьи охотничьи угодья сократятся из-за строительства военных объектов.

„На этих двух полигонах расположено 5 усадеб – одна из них жилая. Мы готовы их выкупить. (...) Также мы готовы их выстричь (из плана полигона – ELTA) и люди там точно смогут жить. Это можно сделать. Если люди захотят бывать на полигонах – собирать грибы, собирать ягоды – они смогут это делать. Просто по договоренности с военными. Но охота запрещена“, – сказал Л. Кащюнас, добавив, что с охотничьими клубами можно будет найти компромиссы.

„Мы сделаем все, чтобы договориться“, – сказал он.

В любом случае, подчеркнул министр, появление новых тренировочных полигонов в Таурагском и Шилальском районах только укрепит безопасность жителей.

„Полигон рядом с вашим домом свидетельствует о том, что ваша армия рядом. Что она даст отпор“, – сказал Л. Кащюнас.

Министра поддержала и премьер-министр И. Шимоните. По ее словам, когда у части общества возникли вопросы по поводу появляющихся полигонов, согласовать интересы – возможно.

„Могу подтвердить, что процесс был таким, что Министерству национальной обороны и армии были предоставлены полные полномочия договариваться с местными общинами, политиками и заинтересованными группами. Думаю, что есть все возможности для согласования этих интересов“, – сказала премьер-министр.

На прошлой неделе Государственный совет обороны (ГСО) одобрил предложение о создании военных полигонов в Таурагском и Шилальском районах.

В среду ГСО одобрил предложение о создании военных полигонов в Таурагском и Шилальском районах.

Планируется, что Таурагский военный полигон площадью примерно 4304 га и Шилальский военный полигон площадью 2677 га буду предназначены для учений по маневрированию военной техники, данные полигоны не будут обладать полным статусом военной территории – там не будет стрельбищ, не будут проводиться учения по боевой стрельбе, не будет никакой тяжелой военной техники.

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