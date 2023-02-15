"Мы должны четко обозначить уровень наших амбиций. Россия должна проиграть в Украине. Чем скорее, тем лучше. Мы должны обеспечить украинцев всем, что они просят", – сказал А. Анушаускас.

Министр подчеркнул, что Литва в настоящее время выделяет Украине новый пакет помощи, включающий зенитные установки L-70 и вертолеты Ми-8, при этом активно продолжает обучать украинских военнослужащих.

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Во вторник также проходит неформальная сессия министров обороны стран НАТО с участием министра обороны Украины Алексея Резникова. Во время сессии А. Анушаускас подчеркнул, что сейчас необходимо практически приблизить Украину к НАТО, отмечается в пресс-релизе.

"По мере приближения Вильнюсского саммита мы должны подумать о том, как укрепить политическую приверженность НАТО на евроатлантическом пути Украины. Украина готова продолжать военные реформы даже в условиях продолжающейся войны. Это очень важно. Это позволит нам подготовиться к принятию решений о ее членстве, когда наступит подходящее для этого время", –заявил министр А. Анушаускас.