"Да, в ближайшие дни будет еще один контракт с производителем в данном случае Switchblade 600. Это боевые беспилотники с боевой дальностью 40 километров, и мы будем первой страной в мире (помимо США - BNS ), кто приобретет их в следующем году", - сказал в интервью порталу LRT министр Арвидас Анушаускас.

На прошлой неделе Литва подписала с США договор на 495 млн. долларов на приобретение систем HIMARS.

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Контракт будет выполнять американская компания Lockheed Martin. Закупленный артиллерийский ракетный комплекс совместим с другими технологиями, используемыми литовской армией, поэтому его будет проще интегрировать в существующие планы обороны и тем самым повысить сдерживание.

Комментируя начавшийся в понедельник визит президента России в Беларусь, Анушаускас заявил, что, хотя ситуация с безопасностью в регионе не изменилась, угрозы никуда не делись.

"На данный момент ситуация с безопасностью в Литве и во всем нашем регионе не изменилась - какой она была, когда началась война (против Украины - BNS), такая она и есть (...). На данный момент угрозы конвенционного удара против стран НАТО нет", - сказал министр.

"Несмотря на потери, которые Россия понесла, часть своих мощностей она восстановила - в том числе и в Калининградской области. Да, в Беларуси этих сил меньше, чем было в начале войны, но прошло пару месяцев, и они вновь появились в Беларуси", — добавил он.