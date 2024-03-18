Министр обороны Литвы: любое вмешательство отдельных политиков в госзакупки всегда вызывает различные мысли

Так он объяснил свои заявления после субботней встречи с президентом Гитанасом Науседой – как тогда заверил политик, в процессе реализации антикоррупционной политики в Министерстве обороны (Минобороны) он столкнулся со "случаями грубого вмешательства в госзакупки".

"В нашей политике, к сожалению, все еще не искоренен необъявленный лоббизм. Несмотря на действующий закон, некоторые политики честно заявляют о своих встречах, а некоторые вообще не афишируют их. Мы знаем, что политикам отправляются вопросы, которые они должны задавать учреждениям-организаторам госзакупок. Не надо удивляться ­– такова действительность", – заявил в понедельник радиостанции LRT А. Анушаускас.

"И именно такой действительности система обороны смогла противостоять", – добавил он.