Министр обороны Литвы критически оценил возможность России напасть на НАТО через 3 года

"Это один из возможных сценариев. Можно предложить три-четыре сценария. Это один из таких", - сказал министр.

Однако, по мнению А. Анушаускаса, необходимо оценить возможность, что в будущем Россия может покуситься на НАТО.

"Я думаю, что самые разные эксперты имеют очень разные взгляды и очень разные предположения. Поэтому мне очень сложно говорить о предположениях главы Бюро национальной безопасности Польши, которыми оно руководствовалось. Я руководствуюсь предположением, что война должна закончиться, силы должны быть восстановлены. Это основополагающие вещи", - сказал министр.

"Прежде всего, России необходимо завершить войну в Украине, восстановить свои возможности. За три года это не получится. Это более длительный период. Но, подчеркиваю, после окончания войны в Украине, а не считая с момента этого сообщения польского бюро", - сказал А. Анушаускас, как бы ставя под сомнение обоснованность анализа, проведенного Бюро национальной безопасности Польши.

О том, что риски для национальной безопасности и сохранения Литвы растут, в последнее время говорит и возглавляющий консерваторов Габриэлюс Ландсбергис. Он неоднократно отмечал, что Литва не готова должным образом противостоять экзистенциальным угрозам.

В свою очередь министр обороны А. Анушаускас гораздо более оптимистичен в этом вопросе.

"Я думаю, что работа, которая проделана в последнее время, после удвоения финансирования и заказа необходимого вооружения, пополнения запасов, необходима для нашей обороны и укрепляет ее", - сказал А. Анушаускас.

Кроме того, по его словам, положительно следует оценивать и тот факт, что чуть более трети жителей Литвы готово защищать страну.

"Это очень большая часть. Непосредственно в оборону вовлекается гораздо меньшая часть людей. Поэтому потенциал для обороны велик", - сказал А. Анушаускас, заверив, что достаточно 10% населения, которое непосредственно участвует в обороне.