2024.10.03 09:48

Министр обороны Литвы: к ротационной модели ПВО присоединятся не только Нидерланды, но и другие государства

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Dutch air defence system Patriot will be deployed in Lithuania for training
Dutch air defence system Patriot will be deployed in Lithuania for training
ФОТО: ELTA

Как заявил министр национальной обороны Лауринас Кащюнас, в следующем году в Литве ЗРК большой дальности Patriot разместят не только Нидерланды, которые уже сделали это в текущем году, но и другие союзники.

„Получим действительно хорошие новости. Я пока не могу их обнародовать, но уже знаю, какие страны и кто к нам приедет в следующем году. Это будут не только Нидерланды – это уже могу сказать, если речь идет о том, кто планирует привезти сюда свои системы обороны Patriot и интегрировать их в нашу систему обороны по ротационной модели“, – заявил Л. Кащюнас в четверг в эфире Žinių radijas.

„Мы должны получить официальные подтверждения, но уже на военном уровне график ясен и есть страны, которые его реализуют“, – добавил он.

Глава Министерства национальной обороны (Минобороны) заявил, что не может раскрыть, какие конкретно страны присоединятся к процессу реализации ротационной модели ПВО. Однако он отметил, что речь идет о европейских членах НАТО.

„Обещаю, этой осенью будет более ясен и представленный официальный график, о котором я более-менее знаю, но пока не могу сказать. Но здесь речь идет больше о европейских странах НАТО“, – заверил он.

„Следующий год, безусловно, будет более богатым с точки зрения размещения в Литве ротационной модели ПВО“, – добавил министр.

Л. Кащюнас также отметил, что Литва прилагает усилия и укрепляет свой потенциал противовоздушной обороны не только с помощью союзников, но и самостоятельно. По словам министра, в ближайшее время будет „конкретная информация“ по этому вопросу.

„Завтра у нас будет очень конкретная информация. Могу только анонсировать, что противовоздушная оборона Литвы усиливается“, – намекнул он.

Нидерландская система ПВО большой дальности Patriot была развернута летом в Литве для учений Baltic Connection 24, которые прошли 7–19 июля.

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