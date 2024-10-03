Министр обороны Литвы: к ротационной модели ПВО присоединятся не только Нидерланды, но и другие государства

„Получим действительно хорошие новости. Я пока не могу их обнародовать, но уже знаю, какие страны и кто к нам приедет в следующем году. Это будут не только Нидерланды – это уже могу сказать, если речь идет о том, кто планирует привезти сюда свои системы обороны Patriot и интегрировать их в нашу систему обороны по ротационной модели“, – заявил Л. Кащюнас в четверг в эфире Žinių radijas.